Cirstea batte Sabalenka | la rumena supera il limite contro la numero 1

In una partita di tennis, la giocatrice rumena ha battuto la numero uno del mondo, superando un blocco che durava da tempo contro le prime classificate. Durante il match, ha commesso meno errori rispetto alle precedenti occasioni e ha mantenuto un livello di concentrazione superiore. La vittoria arriva dopo aver affrontato diverse sfide passate, che l’hanno portata a migliorare il suo gioco e a sfruttare le occasioni durante l’incontro.

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