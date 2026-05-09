Sabalenka eliminata a Roma da Cirstea 36 anni e in odore di ritiro | la numero 1 non sa più vincere sulla terra
A Roma, Aryna Sabalenka è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d’Italia dalla tennista romena Sorana Cirstea, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in due ore e tredici minuti. La numero uno del mondo ha perso sulla terra battuta, dopo aver già lasciato il torneo di Madrid, e si trova ora a dover affrontare una fase difficile. La giocatrice romena, 36 anni, si avvicina al ritiro.
Dopo Madrid, anche Roma. Aryna Sabalenka continua a non trovare risposte sulla terra rossa. La numero 1 del mondo è uscita al terzo turno degli Internazionali d’Italia, battuta in rimonta da Sorana Cirstea con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 in due ore e tredici minuti. E non è una sconfitta qualunque: Cirstea ha 36 anni, è la numero 27 del ranking e ha già annunciato che si ritirerà a fine 2026. Sabalenka è stata eliminata da una giocatrice alla sua Last Dance. Sabalenka ha un problema con la terra. Il dato è ormai evidente. Dopo il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, Sabalenka non ha più vinto una partita importante su terra battuta. A Madrid era uscita ai quarti contro Baptiste, accusando problemi fisici.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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