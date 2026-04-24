LIVE Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 in DIRETTA | esame contro la veterana rumena

Al torneo di Madrid 2026, la partita tra la giocatrice in corso e la veterana rumena si sta svolgendo in diretta. Sono stati segnalati aggiornamenti anche per gli incontri di Musetti contro Hurkacz, a partire dalle 11:00, e di Sinner contro Bonzi, non prima delle 16:00. La copertura in tempo reale permette di seguire ogni punto e sviluppi delle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L’astro nascente del tennis femminile azzurro, numero 262 del mondo, proverà a compiere un’impresa contro la veterana di Bucarest, testa di serie numero 25 del torneo madrileno e attuale numero 26 del ranking WTA. Sarà una sfida caratterizzata da una differenza di età di ben diciotto anni tra le due giocatrici: Grant classe 2008, mentre Cirstea che ha spento trentasei candeline poco più di due settimane fa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumena Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: che esame contro l’esperta rumena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Tyra Caterina Grant... Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: che esame contro l’esperta rumena!; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Live Sorana Cîrstea - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta. LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Tyra Caterina Grant e la ... oasport.it Dove vedere in tv Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConfermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d'esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno ... oasport.it Non prima delle 16.00 di domani Venerdì 24 Aprile sul Manolo Santana Stadium l'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Arantxa Sanchez Stadium Ore 11.00 Hurkacz- Musetti Campo N.8 Terzo incontro Grant-Cirstea #janniksinner #Madrid #musetti - facebook.com facebook MUSETTI vs Hurkacz alle 11 SINNER vs Bonzi non prima delle 16 GRANT vs Cirstea, 3° match dalle 11 x.com