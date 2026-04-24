LIVE Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 in DIRETTA | esame contro la veterana rumena

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Madrid 2026, la partita tra la giocatrice in corso e la veterana rumena si sta svolgendo in diretta. Sono stati segnalati aggiornamenti anche per gli incontri di Musetti contro Hurkacz, a partire dalle 11:00, e di Sinner contro Bonzi, non prima delle 16:00. La copertura in tempo reale permette di seguire ogni punto e sviluppi delle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) Buongiorno e bentrovati alla  Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L’astro nascente del tennis femminile azzurro, numero 262 del mondo, proverà a compiere un’impresa contro la veterana di Bucarest, testa di serie numero 25 del torneo madrileno e attuale numero 26 del ranking WTA. Sarà una sfida caratterizzata da una differenza di età di ben diciotto anni tra le due giocatrici: Grant classe 2008, mentre Cirstea che ha spento trentasei candeline poco più di due settimane fa.🔗 Leggi su Oasport.it

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