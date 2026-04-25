Il Comune di Solaro ha stipulato una convenzione con l'Associazione Controllo del Vicinato per creare una rete di vicini impegnata a garantire una presenza attiva e costante nella sicurezza dei quartieri. Questa iniziativa coinvolge i residenti che si organizzano per monitorare e segnalare eventuali situazioni sospette nelle loro zone di residenza. La collaborazione mira a rafforzare la vigilanza tra cittadini e forze dell'ordine.

? Cosa sapere Il Comune di Solaro firma convenzione con l'Associazione Controllo del Vicinato per i quartieri.. I volontari segnalano episodi sospetti alle forze dell'ordine per prevenire truffe e reati.. L’Amministrazione di Solaro ha siglato una convenzione ufficiale con l’Associazione Controllo del Vicinato per dare una struttura formale e legale al lavoro dei volontari che presidiano i quartieri della città. L'accordo punta a consolidare le attività di prevenzione, informazione e segnalazione svolte dai cittadini, dopo che il Comune ha messo a disposizione uno spazio operativo presso Casa Brollo. La decisione mira a organizzare meglio l'impegno dei residenti, definendo con precisione i doveri, i diritti e le modalità di gestione dei dati personali coinvolti nelle attività sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solaro: nasce la rete dei vicini per una sicurezza attiva e costante

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