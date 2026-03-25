Cinghiali avvistati al Rione Petrosino | Situazione sotto controllo strade monitorate
Nella notte, volontari della Protezione Civile VVPSALERNO e della VO.P.I. sono intervenuti nel Rione Petrosino a Salerno in risposta a numerose segnalazioni di residenti riguardanti la presenza di cinghiali nella zona. Le forze di intervento hanno monitorato le strade e assicurato la gestione della situazione, che al momento risulta sotto controllo. Nessun incidente è stato segnalato fino a ora.
Notte di lavoro per i volontari della Protezione Civile VVPSALERNO e della VO.P.I., intervenuti al Rione Petrosino a Salerno in seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti spaventati per la presenza di cinghiali nella zona. L’operazione ha avuto come obiettivo principale la messa in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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