Cinghiali avvistati al Rione Petrosino | Situazione sotto controllo strade monitorate

Nella notte, volontari della Protezione Civile VVPSALERNO e della VO.P.I. sono intervenuti nel Rione Petrosino a Salerno in risposta a numerose segnalazioni di residenti riguardanti la presenza di cinghiali nella zona. Le forze di intervento hanno monitorato le strade e assicurato la gestione della situazione, che al momento risulta sotto controllo. Nessun incidente è stato segnalato fino a ora.