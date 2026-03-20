La Russia e la Cina hanno manifestato posizioni chiare sulla guerra tra Usa, Israele e Iran, evidenziando il loro interesse nel controllare i flussi energetici e nel rafforzare la propria influenza internazionale. La Russia ha messo in atto strategie per indebolire un avversario storico, mentre la Cina ha mostrato il suo ruolo come attore chiave in questa dinamica globale. Entrambi i paesi hanno inviato segnali di potenza e determinazione alla comunità internazionale.

Tagli, sanzioni, isolamento: Mosca era con l'acqua alla gola. Ma le bombe su Teheran hanno fatto respirare il Cremlino. Pechino invece subisce gli effetti della guerra. Ha però in pugno i minerali che fanno girare ogni chip, drone e missile. E aspetta che Trump venga a trattare Decapitare un avversario storico, rafforzare l’influenza sui flussi energetici globali e mandare un forte segnale alle altre potenze. Sarebbe dovuta durare solo qualche giorno la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scelto di combattere con l’Iran. Sembrava questa la convinzione all’interno dell’amministrazione statunitense, mentre si valutavano le possibili... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’oro nero di Putin e l’asso di Xi: come Russia e Cina “vedono” la guerra di Usa e Israele all’Iran

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Riluttanti sulla guerra giusta e vicini a Putin. Nel mondo Maga c'è qualcosa di peggio di Trump: una parte antisemita e antisraeliana del movimento che è diventata vocale, visibile e che minaccia fuoco e fiamme - @ferrarailgrasso x.com

Un presidente di fondo impreparato. Alan Friedman, giornalista e autore del libro "La fine dell’impero americano”, spiega come mai Trump riesca a farsi influenzare da Putin e Netanyahu. - facebook.com facebook