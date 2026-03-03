Ciclismo juniores Coppa Belricetto vince Padovan Campidelli ’centrato’ all’arrivo

Nel circuito della Coppa Belricetto, Nicola Padovan della squadra friulana Gottardo Giochi Caneva ha conquistato la vittoria, mentre Campidelli è arrivato in prossimità del podio. La gara ha visto numerosi giovani ciclisti competere intensamente su un percorso impegnativo, con gli atleti che si sono sfidati fino all’ultimo chilometro. La competizione si è conclusa con un traguardo molto ravvicinato tra i principali protagonisti.

Nicola Padovan, portacolori della compagine friulana Gottardo Giochi Caneva, si è aggiudicato, in una volata all’ultimo respiro, la ‘59ª Coppa Belricetto – 28° Memorial Ezio Gualandi’, gara ciclistica in linea riservata alla categoria Juniores, disputatasi domenica scorsa nella frazione lughese di Belricetto. Alle sue spalle il compagno di squadra Riccardo Benozzato, mentre a salire sul gradino più basso del podio è stato il romano di Ciampino Andrea Meloni (Team Vangi-Tommasini). Un arrivo tiratissimo, nervoso, degno di un’apertura di stagione che non ha tradito le attese. Organizzata dalla locale Società Ciclistica ‘Ariete’ presieduta dal... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo juniores. Coppa Belricetto, vince Padovan. Campidelli ’centrato’ all’arrivo Ciclismo juniores. La Coppa Belricetto apre la stagioneLa frazione lughese di Belricetto ospiterà domenica la 59ª “59° Coppa Belricetto – 28° Memorial Ezio Gualandi”. Leggi anche: Ciclismo: il calendario delle gare juniores 2026 in Toscana Altri aggiornamenti su Coppa Belricetto Discussioni sull' argomento Ciclismo juniores. Coppa Belricetto, vince Padovan. Campidelli ’centrato’ all’arrivo; Emilia Romagna – A Belriccetto si alza il sipario sugli Juniores; 59^ Coppa Belricetto – Belricetto di Lugo (Ra); Commento all'articolo Ciclismo juniores La Coppa Belricetto apre la stagione. Ciclismo juniores. La Coppa Belricetto apre la stagioneLa frazione lughese di Belricetto ospiterà domenica la 59ª 59° Coppa Belricetto – 28° Memorial Ezio Gualandi. Organizzata ... ilrestodelcarlino.it È arrivato il momento: domenica si inizia a correre! Sarà la 59° COPPA BELRICETTO a dare inizio alla stagione 2026 del Team General System. Belricetto di Lugo (RA), ore 13:30 del 1/03. 92 km totali in un circuito da 5,1 km. Bandini, Biscossi, Me - facebook.com facebook