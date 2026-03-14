Nel Kashmir indiano, durante i giochi invernali Khelo Winter Games a fine febbraio, sono state installate strutture sportive accanto alle capanne dei nomadi Gujjar. Nei pressi di queste abitazioni, si trovano attrezzature da discesa e un centro commerciale dove si conclude la competizione. La neve ricopre le capanne dei Gujjar, creando un’immagine che ha attirato l’attenzione di molti fotografi.

La neve sopra le capanne dei Gujjar, i nomadi che vivono in India: è una delle foto più belle (sopra) arrivata dai giochi invernali Khelo Winter Games che si sono svolti a fine febbraio a Gulmarg, nel nord della regione del Kashmir indiano. Lo sport offre immagini incredibili, come quelle dei partecipanti a uno dei concorsi mondiali più originali, il Red Bull Jump and Freeze (foto in mezzo) che quest’anno si è tenuto in Libano, nello Mzaar Ski Resort che si trova nel villaggio di Kfardebian. I concorrenti effettuano le loro discese con sci, snowboard o altri strumenti improvvisati per scivolare lungo la neve, e alla fine della discesa saltano da un trampolino dentro una piscina gelata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel Kashmir indiano gli impianti per i giochi invernali sorgono a fianco delle capanne dei nomadi Gujjar. Materassi da discesa. Il traguardo è nel centro commerciale

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