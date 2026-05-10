Ciclismo | alla Vuelta per Monica Trinca Colonel sfuma il podio
Dopo la penultima tappa della Vuelta femminile, Monica Trinca Colonel, ciclista della squadra Liv Alula Jayco, si trovava in quarta posizione nella classifica generale. La atleta valtellinese aveva bisogno di recuperare 13 secondi alla francese Marion Bunel per salire sul podio. La competizione si è conclusa con la classifica finale stabilita al termine dell'ultima tappa, senza ulteriori cambiamenti rispetto alla posizione di Trinca Colonel.
Dopo la penultima tappa della Vuelta femminile, Monica Trinca Colonel, forte ciclista valtellinese in forza alla Liv Alula Jayco, era quarta nella classifica generale, a pochi secondi di distanza da un piazzamento sul podio (avrebbe infatti dovuto recuperare 13" alla francese Marion Bunel per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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