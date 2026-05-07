Ciclismo | alla Vuelta femminile Monica Trinca Colonel coinvolta in una caduta

Durante la quinta tappa della Vuelta femenina, il giro ciclistico di Spagna, Monica Trinca Colonel è coinvolta in una caduta. L’incidente si è verificato durante la frazione di gara e ha causato un momento di difficoltà per la ciclista. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di Trinca Colonel o sulle eventuali conseguenze dell’incidente. La corsa prosegue con le altre partecipanti.

Epilogo davvero molto sfortunato per Monica Trinca Colonel, nella quinta tappa della Vuelta femenina, il Giro ciclistico di Spagna a tappe.La cadutaNella frazione da Leon ad Astorga, infatti, la ciclista valtellinese, che si trova a ridosso della top-ten in classifica generale alla vigilia delle.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca ColonelIl Giro dell’Appennino 2026 di ciclismo femminile, corsa facente parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, con partenza da Novi Ligure ed... Leggi anche: Freccia Vallone femminile 2026: Prova di forza di Vollering su Mur de Huy! Undicesima Monica Trinca Colonel Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VUELTA FEMENINA. RUEGG DOMINA LO SPRINT DI SALVATERRA, 8^ TRINCA COLONEL; 1^ Tappa – 12^ Vuelta España Femenina – Marín – Salvaterra de Miño (Esp) W.T.; Vuelta Femenina 2026: Shari Bossuyt vince la seconda tappa, Franziska Koch nuova maglia rossa; Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podio. VUELTA FEMENINA. RUEGG DOMINA LO SPRINT DI SALVATERRA, 8^ TRINCA COLONELLa Vuelta España Femenina si apre nel segno di Noemi Ruegg. La 25enne svizzera della EF Education–Oatly, già vincitrice a inizio stagione del Tour Down Under U23, ha conquistato allo sprint la prima f ... tuttobiciweb.it Freccia Vallone femminile 2026: prova di forza di Vollering sul Mur de Huy! Undicesima Monica Trinca ColonelDemi Vollering rispetta i favori del pronostico. La fuoriclasse ha infatti vinto la Freccia Vallone femminile 2026, facendo la differenza sull’iconico Mur ... oasport.it Ciclismo. Vuelta Femenina: subito una grande prova per Monica Trinca Colonel! I dettagli su SPORTSONDRIO https://www.sportsondrio.it/news/altri-sport/03-05-2026/vuelta-femenina-monica-trinca-colonel-subito-nella-top-ten #ciclismo #valtellina #sportso - facebook.com facebook