ciclismo domenica il grande evento con il gp industrie del marmo

Domenica si svolgerà il 37° Gran Premio Industrie del Marmo, una delle competizioni più attese nel calendario ciclistico. L'evento si terrà presso il centro “Maiora” di Marina di Massa, dove è stata annunciata la presentazione ufficiale. La gara si svolgerà su un percorso che attraversa la zona e coinvolge numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di ciclismo locale.

Marina di Carrara, 7 maggio 2026 – Al “Maiora” di Marina di Massa la presentazione del 37° Gran Premio Industrie del Marmo, una delle più belle e prestigiose gare ciclistiche internazionali per Under 23 del calendario, in programma domenica 10 maggio con partenza ed arrivo in Pizza Menconi a Marina di Carrara. Come al solito grande l’impegno organizzativo della Asd Fausto Coppi la società presieduta da Andrea Borghini, con uno spiegamento di mezzi e addetti ai lavori imponente come hanno tenuto a sottolineare anche il Prefetto della Provincia di Massa Carrara dott. Gaetano Cupello e il Questore della stessa provincia dottoressa Bianca Vanezia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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