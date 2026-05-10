Ciclabile | 16mila transiti in due mesi | Successo per ambiente e mobilità

Negli ultimi due mesi, sulla pista ciclopedonale tra Canolo e Correggio sono stati registrati oltre sedicimila transiti. La struttura è ormai funzionante e viene utilizzata quotidianamente da numerosi ciclisti e pedoni. I dati confermano una buona ricezione tra gli utenti, che si spostano tra il centro della cittadina e la frazione. La realizzazione della pista è stata pensata per favorire una mobilità più sostenibile e sicura.

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Oltre sedicimila i transiti, in soli due mesi, sulla pista ciclopedonale tra Canolo e Correggio. Numeri che evidenziano come fosse attesa e utile una simile struttura, che ora è al servizio della mobilità sostenibile tra il centro della cittadina e la popolosa frazione. Per l’esattezza sono 16.160 i transiti conteggiati negli ultimi due mesi dallo strumento digitale installato sul nuovo percorso per registrare nel dettaglio l’utilizzo della ciclabile. Si tratta di un dato significativo sull’utilizzo della pista, frequentata da residenti, ciclisti, camminatori e sportivi. Il monitoraggio consente anche di leggere più nel dettaglio le modalità di utilizzo della ciclabile: il 64% dei transiti è avvenuto a piedi, il 34% in bicicletta e il 2% in monopattino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile: 16mila transiti in due mesi: "Successo per ambiente e mobilità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Empoli-Pescara 4-2, gli azzurri tornano al successo dopo oltre due mesiEmpoli, 22 marzo 2026 – Dopo oltre due mesi (quattro, se consideriamo le partite in casa), l’Empoli torna al successo battendo 4-2 il Pescara – che... Mobilità e ambiente: Legambiente lancia il nuovo questionario provincialeTempo di lettura: < 1 minutoE’ stata lanciata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino –...