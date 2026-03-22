Empoli, 22 marzo 2026 – Dopo oltre due mesi (quattro, se consideriamo le partite in casa), l’ Empoli torna al successo battendo 4-2 il Pescara – che non subiva gol da 279 minuti – al “Castellani”, nella trentaduesima giornata del campionato di serie B. Una vittoria preziosa, che consente agli azzurri di salire al dodicesimo posto della classifica con 36 punti. Un’affermazione su un Pescara mai domo, nonostante sia passato in svantaggio dopo appena 9 minuti di gioco e rimasto in dieci uomini al 13’ per il rosso comminato ad Acampora, colpevole di un pessimo intervento su Degli Innocenti. Caserta sceglie Curto e Popov nell’undici titolare. Al 5’ tiro-cross di Valzania dalla sinistra deviato da Lovato in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli-Pescara 4-2, gli azzurri tornano al successo dopo oltre due mesi

Articoli correlati

Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona torna al successo dopo due mesi: Firenze piegata 15-8ANCONA - Dopo oltre due mesi d’astinenza la Evomet Vela Ancona torna al successo, stavolta nella vasca amica del Passetto, superando per 15-8 la...

Il Napoli rimonta due gol al Verona: pari per gli azzurri dopo un inizio chocÈ un Napoli dr Jekyll e mr Hyde quello visto nel turno infrasettimanale di campionato contro il Verona, in un match con il Var grande protagonista di...

Altri aggiornamenti su Empoli Pescara 4 2 gli azzurri tornano...

Temi più discussi: Empoli-Pescara, altro fondamentale scontro diretto: uoltime, probabili formazioni edove vederla in tv e in streaming; Tabellino partita Pescara vs Empoli; Primavera – Gli highlights di Empoli-Pescara 2-2; Live Pescara - Empoli - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 21/09/2025.

Serie B Empoli-Pescara: 4-2 Risultato finaleSerie B Empoli-Pescara, Gorgone conferma lo stesso undici schierato con l’Entella nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Tra i toscani, Saporiti alle spalle di Shpendi e Popov. In difesa Curt ... rete8.it

Empoli-Pescara 4-2, le pagelle: Saporiti e Shpendi decisivi, follia di AcamporaRisultato finale: Empoli-Pescara 4-2 EMPOLI Fulignati 5,5 - Impreciso in uscita su Di Nardo, ha delle responsabilità evidenti sul primo gol del Pescara mentre è esente da colpe in occasione del raddop ... msn.com

LA DIRETTA del match fra il Empoli e Pescara La cronaca live: https://cityne.ws/YpK1e facebook

Empoli - Pescara, le formazioni ufficiali x.com