Cibo profumi e cucine dal mondo a Lecco per una nuova edizione del Mercato Europeo
A Lecco torna il Mercato Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione, con una vasta selezione di prodotti, profumi e cucine provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si svolge nel centro della città e offre l’opportunità di scoprire specialità alimentari e aromi internazionali. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge espositori provenienti da vari paesi.
Prodotti, profumi e cucine dal mondo tornano a Lecco per una nuova edizione del Mercato Europeo, la quattordicesima. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il tradizionale evento animerà infatti il lungolago, estendendosi da Riva Martiri delle Foibe al Lungolario Isonzo fino all’imbarcadero. Sul.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cucine da Incubo, nuova edizione dal 19 aprile: anticipazioni, novità e il ritorno di Cannavacciuolo
Mercato Europeo 2026 a LeccoIl lungolago di Lecco sta per trasformarsi, ancora una volta, in un bazar a cielo aperto che profuma di paella, brezen e formaggi d'oltralpe.