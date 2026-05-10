Cibo profumi e cucine dal mondo a Lecco per una nuova edizione del Mercato Europeo

Da leccotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco torna il Mercato Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione, con una vasta selezione di prodotti, profumi e cucine provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si svolge nel centro della città e offre l’opportunità di scoprire specialità alimentari e aromi internazionali. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge espositori provenienti da vari paesi.

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Prodotti, profumi e cucine dal mondo tornano a Lecco per una nuova edizione del Mercato Europeo, la quattordicesima. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il tradizionale evento animerà infatti il lungolago, estendendosi da Riva Martiri delle Foibe al Lungolario Isonzo fino all’imbarcadero. Sul.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Mercato Europeo 2026 a LeccoIl lungolago di Lecco sta per trasformarsi, ancora una volta, in un bazar a cielo aperto che profuma di paella, brezen e formaggi d'oltralpe.

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