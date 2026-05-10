Cibo profumi e cucine dal mondo a Lecco per una nuova edizione del Mercato Europeo

A Lecco torna il Mercato Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione, con una vasta selezione di prodotti, profumi e cucine provenienti da diverse parti del mondo. L’evento si svolge nel centro della città e offre l’opportunità di scoprire specialità alimentari e aromi internazionali. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge espositori provenienti da vari paesi.

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