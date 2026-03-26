Cucine da Incubo nuova edizione dal 19 aprile | anticipazioni novità e il ritorno di Cannavacciuolo

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Cucine da Incubo sta per tornare con una nuova edizione che promette di essere una delle più ricche e sorprendenti degli ultimi anni. A partire da domenica 19 aprile, lo show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy riporterà in tv Antonino Cannavacciuolo, pronto a rimettere mano a ristoranti in crisi, cucine allo sbando e gestioni che sembrano aver perso completamente la bussola. Il format, ormai un cult per gli appassionati di cucina e imprenditoria, si rinnova con elementi inediti e un viaggio che attraverserà l’Italia da nord a sud. Ma cosa cambierà davvero in questa stagione? Quali saranno le nuove missioni dello chef? E quali sorprese attendono i ristoratori protagonisti? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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SAVE THE DATE STIAMO TORNANDO La nuova stagione di #CucineDaIncubo con @antoninochef e la partecipazione di @paolostella, dal 19 aprile in esclusiva su @skyitalia e in streaming solo su @nowtvit - facebook.com facebook