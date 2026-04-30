Mercato Europeo 2026 a Lecco

Da leccotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lungolago di Lecco si prepara a ospitare un evento che trasformerà l’area in un mercato all'aperto nel 2026. Durante questa manifestazione, saranno presenti bancarelle che offriranno specialità culinarie come paella, brezen e formaggi provenienti da vari paesi europei. L’evento prevede diverse giornate di esposizione e vendita, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni gastronomiche del continente.

Il lungolago di Lecco sta per trasformarsi, ancora una volta, in un bazar a cielo aperto che profuma di paella, brezen e formaggi d'oltralpe. Dal 15 al 17 maggio 2026 torna il Mercato Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione: tre giorni di gastronomia, artigianato e atmosfera.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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