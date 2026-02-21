A Paduli il Consiglio Regionale di UNPLI Campania Errico | Le Pro Loco presìdi essenziali per il futuro dei territori

A Paduli, il Consiglio Regionale di UNPLI Campania si è riunito oggi, portando alla luce l'importanza delle Pro Loco per i territori. Errico, presidente dell’associazione, ha sottolineato come queste realtà siano fondamentali per lo sviluppo locale e il turismo. La giornata al Palazzo Ducale ha visto coinvolgimento di molte Pro Loco della regione, che hanno condiviso progetti e idee future. L’evento ha rafforzato il ruolo delle Pro Loco nel panorama regionale.

© Anteprima24.it - A Paduli il Consiglio Regionale di UNPLI Campania, Errico: “Le Pro Loco presìdi essenziali per il futuro dei territori”

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta oggi, presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, una giornata di confronto, programmazione e condivisione che ha visto, per la prima volta, l’ UNPLI Benevento ospitare il Consiglio Regionale di UNPLI Campania. All’incontro ha preso parte il consigliere regionale Fernando Errico, che ha voluto portare il proprio saluto istituzionale e testimoniare la propria vicinanza al mondo delle Pro Loco. “Un saluto vero, non formale – ha dichiarato Errico –. Ho sentito il dovere di essere qui per esprimere la mia vicinanza a una realtà che considero essenziale, soprattutto nelle piccole comunità come quelle che ci ospitano oggi”.🔗 Leggi su Anteprima24.it Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della CampaniaIl 21 febbraio 2026, Paduli ospiterà le Pro Loco della Campania, grazie a un incontro organizzato per discutere di progetti e scambi di idee. Il Sannio in festa: il grande Carnevale delle Pro Loco UNPLI Benevento 2026Il Carnevale delle Pro Loco UNPLI Benevento 2026 si avvicina e già si respira un’aria di festa nel Sannio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eventi - Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della Campania: il 21 febbraio in programma il Consiglio Regionale UNPLI Campania; Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della Campania. UNPLI Campania, a Paduli il Consiglio Regionale. Errico (FI): Le Pro Loco presìdi essenziali per il futuro dei territoriSi è svolta oggi, presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, una giornata di confronto, programmazione e condivisione che ha visto, per la prima volta, l’UNPLI Benevento ospitare il Consiglio Regi ... ntr24.tv Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della Campania: il 21 febbraio in programma il Consiglio Regionale UNPLI Campania EventiSarà una giornata di confronto, programmazione e condivisione quella in programma il 21 febbraio 2026 dalle 10.00 presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, dove per la prima volta l’UNPLI ... realtasannita.it Il presidente del Consiglio regionale ha premiato gli atleti e le squadre della nostra regione che hanno portato lustro alla Calabria con le loro prestazioni e le loro medaglie - facebook.com facebook Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu, resterà fuori dal consiglio regionale x.com