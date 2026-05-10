Chiude Olimpias Yarns | Un colpo al distretto

L'azienda tessile Olimpias Yarns, situata in via del Lazzeretto, ha annunciato la chiusura delle attività. La decisione rappresenta un evento che riguarda direttamente il distretto, noto per la sua tradizione nel settore. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'azienda, che ha indicato come motivo principale la perdita di attività. La chiusura interesserà i lavoratori e le attività legate alla storica realtà imprenditoriale.

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Una ferita al cuore del distretto tessile. Olimpias Yarns, storica azienda di via del Lazzeretto, cesserà l’attività. Una decisione sofferta, maturata in un momento particolarmente difficile per il settore tessile e che porterà alla perdita di 36 posti di lavoro. L’accordo per la cessazione è stato firmato nei giorni scorsi. L’attività proseguirà fino a maggio, poi gli impianti si fermeranno definitivamente. Due gli stabilimenti attivi: quello produttivo di via del Lazzeretto e la sede con magazzino e uffici commerciali di via dei Palli. La storia dell’azienda affonda le radici nella Galli Filati, una delle realtà che hanno contribuito allo sviluppo del tessile pratese e che negli anni Novanta è entrata a far parte della struttura organizzativa di Olimpias.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiude Olimpias Yarns: "Un colpo al distretto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Macchina del Tempo chiude DiStretto d’EmozioniLa Macchina del Tempo chiude il progetto “DiStretto d’Emozioni”: un viaggio tra memoria e partecipazione La Macchina del Tempo rappresenta la... Leggi anche: tortona design week 2026 chiude con 115.000 presenze e consolida il distretto come hub internazionale del fuorisalone