La Macchina del Tempo chiude DiStretto d’Emozioni

La Macchina del Tempo ha deciso di interrompere il progetto “DiStretto d’Emozioni”. Il progetto, che ha coinvolto diversi partecipanti, era incentrato su un percorso tra ricordi e coinvolgimento emotivo. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La chiusura del progetto segna la fine di questa iniziativa artistica.

La Macchina del Tempo chiude il progetto “DiStretto d’Emozioni”: un viaggio tra memoria e partecipazione. La Macchina del Tempo rappresenta la conclusione del progetto DiStretto d’Emozioni – dove il Passato sfida il Futuro, un percorso culturale che negli ultimi mesi ha guidato cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi identitari di Reggio Calabria. La notizia, diffusa dalla testata giornalistica Cult and Social, racconta un’iniziativa che intreccia memoria, innovazione e coinvolgimento attivo, trasformando la città in un racconto condiviso. Un’inaugurazione simbolica alla Pinacoteca Civica. L’esperienza immersiva della Macchina del Tempo sarà inaugurata mercoledì 18 marzo alle 16. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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