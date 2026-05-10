Chip OpenAI | Broadcom chiede a Microsoft un impegno d’acquisto del 40%
Broadcom ha richiesto a Microsoft di impegnarsi ad acquistare il 40% dei chip sviluppati da OpenAI, una richiesta che solleva interrogativi sulle future forniture e sulla strategia commerciale tra le aziende coinvolte. La richiesta di garanzie finanziarie da parte di Broadcom si inserisce in un quadro di negoziati che coinvolgono anche il possibile impatto del rifiuto di Microsoft sul lancio del chip Jalapeno. Queste mosse sembrano indicare un tentativo di consolidare la posizione nel mercato dei chip per l'intelligenza artificiale.
? Domande chiave Come influirà il rifiuto di Microsoft sul lancio del chip Jalapeno?. Perché Broadcom esige garanzie finanziarie così massicce da OpenAI?. Quanto costerà realmente l'intera infrastruttura del progetto Nexus?. Chi assumerà il rischio economico se l'accordo con Microsoft fallisse?.? In Breve Progetto Nexus richiede 18 miliardi di dollari per la prima fase produttiva.. Chip Jalapeno previsto per il 2027 per ottimizzare i modelli linguistici.. Manager Sachin Katti definisce il vincolo di Broadcom finanziariamente poco attraente.. SoftBank ha ridotto il prestito da 10 a 6 miliardi di dollari.. Broadcom richiede un impegno d’acquisto del 40% da parte di Microsoft per avviare la produzione dei chip personalizzati di OpenAI, bloccando di fatto la prima fase del progetto Nexus da 18 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu
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