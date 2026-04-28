openai studia il divorzio da microsoft

OpenAI ha avviato una procedura legale contro Microsoft, segnando un passo importante in uno dei casi più discussi nel settore tecnologico. La disputa riguarda questioni di natura contrattuale tra le due aziende, che si sono trovate in disaccordo su alcuni accordi commerciali. La causa è stata intentata presso un tribunale californiano e ora si attende la definizione delle tappe successive del procedimento giudiziario.

La guerra dell'intelligenza entra nel vivo, ma invece che giocarsi tra chatbot e data center, approda in un tribunale californiano. Ieri, lo scontro tra Elon Musk e Sam Altman, il fondatore di OpenAI, è entrata nel vivo. Nello specifico, il patron di Tesla e SpaceX ha avviato una causa da 134 miliardi di dollari sostenendo di essere stato aggirato da Altman (in foto), trasformando la casa madre di ChatGpt da un'organizzazione no-profit a un colosso a scopo di lucro. Non si tratta del primo scontro tra i due: nel 2025 Musk aveva accusato OpenAi e Apple di condotta anticoncorrenziale, mentre già a febbraio un giudice federale in California aveva respinto l'azione di XAi in cui accusava la startup di Altman di aver sottratto segreti commerciali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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