Microsoft | Cowork con Claude addio OpenAI

Microsoft ha deciso di integrare la tecnologia di Anthropic Claude nel suo sistema Copilot, spostando così il motore principale lontano da OpenAI. Questa mossa rappresenta un cambiamento nel modo in cui l'azienda utilizza le intelligenze artificiali, con l'obiettivo di potenziare i propri strumenti di produttività. La novità riguarda l’inserimento di una nuova partnership tra le due compagnie, che coinvolge direttamente i prodotti di Microsoft.

Microsoft ha integrato la tecnologia di Anthropic Claude nel cuore di Copilot, spostando il motore principale fuori da OpenAI. Questa decisione segna l’avvio del Wave 3 di Microsoft 365, introducendo un agente autonomo capace di pianificare ed eseguire compiti complessi su Outlook, Teams e Excel. La nuova funzionalità, denominata Cowork, non si limita a rispondere a domande ma agisce come un operatore digitale che gestisce flussi di lavoro reali. L’utente definisce l’obiettivo finale; il sistema costruisce il piano, lo esegue in background e consegna il risultato finito. Il controllo rimane umano, ma l’esecuzione è automatica. Il cambio di motore: perché Claude entra in scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

