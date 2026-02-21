Chieti Calcio ancora senza stipendi | salta l’ennesima scadenza in arrivo 4 punti di penalizzazione

Il Chieti calcio non ha ancora pagato gli stipendi, e questa volta la causa è ancora una volta la mancanza di fondi. La società ha saltato un’altra scadenza, lasciando senza stipendio giocatori, allenatori e dipendenti. La situazione si complica ulteriormente, perché in arrivo ci sono quattro punti di penalizzazione. La squadra si trova in difficoltà, mentre i tifosi aspettano risposte chiare e concrete. La crisi del club sembra non trovare ancora una soluzione immediata.

Intanto la società spera di saldare almeno parte degli arretrati prima della sfida di domenica all'Angelini contro il Termoli Un altro rinvio, un'altra promessa non mantenuta. Continua la crisi del Chieti, con giocatori, staff e dipendenti ancora senza stipendi arretrati. La società aveva assicurato il pagamento entro il 18 febbraio, ma il bonifico non è mai arrivato. Dopo la gara con l'Ancona, il tecnico Francesco Del Zotti aveva parlato pubblicamente della scadenza indicata dal presidente Gianni Di Labio alla squadra. Anche questa deadline, come le precedenti – prima di Natale, entro il 31 gennaio e a metà febbraio – è però sfumata.