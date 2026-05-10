Chiesanuova in campo per i playout Mariotti | Si salva chi sbaglia meno

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiesanuova si prepara ai playout con la convinzione che la salvezza possa arrivare chi commette meno errori. Mariotti ha commentato che, per questa stagione, la squadra ha maggiori possibilità di salvarsi rispetto all’Urbania. In vista del futuro, si parla anche di un possibile derby con l’Aurora in Eccellenza, oltre alla volontà di riscatto dopo una finale di Coppa Italia del 2024 che non è andata come sperato.

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Per il presente, perché la salvezza sarebbe più meritata rispetto all’Urbania, per il futuro perché potrebbe esserci per la prima volta il derby con l’Aurora in Eccellenza, ma anche per vendicare il passato e quella finale di Coppa Italia che nel 2024 ha fatto particolarmente male. Il grande giorno è arrivato, dopo due settimane di attesa apparsa ancora più lunga, oggi alle 16.30 il Chiesanuova affronta l’Urbania e si gioca tutto in una partita, lo spareggio playout. In 90’ o al massimo 120’ senza rigori, si decide chi rimarrà nella massima categoria regionale. Al Don Guido Bibini ci sarà una super affluenza, perché oltre ai tanti tifosi di casa sono in arrivo ben 200 supporters dal territorio durantino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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