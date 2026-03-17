Nel match tra Jesina e Chiesanuova, il risultato finale è stato di 1-1, con il goal decisivo segnato nel recupero. Prima della sconfitta contro Osimo, il Chiesanuova aveva ottenuto tre pareggi consecutivi, considerati un passo avanti per la classifica. Il tecnico Mariotti ha commentato la partita esprimendo amarezza per il pareggio arrivato nel finale.

Prima di cadere a Osimo avevamo sottolineato come i passettini, cioè i tre pareggi consecutivi del Chiesanuova, erano stati positivi comunque per migliorare la situazione di classifica. Domenica invece il 9° pari, il quarto nelle ultime 5 uscite, è stato decisamente quello che ha provocato più dispiacere. Era fatta contro la Jesina, un successo che avrebbe significato un bel balzo a 29 punti sorpassando proprio i rivali e pure la coppia Montegranaro-Urbania. Invece dopo la rete in avvio di Papa che sembrava una benedizione e preludio ad una domenica di festa, letteralmente all’ultima azione la svirgolata di Lucarini si è trasformata in assist per Minnozzi che ha pareggiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’1-1 nel finale della jesina. Mariotti: "Chiesanuova, quanta amarezza per il pareggio»

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