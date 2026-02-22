Eccellenza Mariotti | Chiesanuova a Civitanova ci attende una partita quasi decisiva

Mariotti sottolinea che la partita tra Civitanovese e Chiesanuova si gioca per mantenere la categoria, dopo due stagioni di confronti che hanno deciso il primato e ora la sopravvivenza. La sfida si presenta come un passo cruciale per entrambe le squadre, che si affrontano con determinazione. La tensione cresce mentre i giocatori si preparano a scendere in campo per un risultato fondamentale. La gara avrà un impatto diretto sulla classifica finale.

Due anni fa le sfide tra Civitanovese e Chiesanuova valevano il primato, ora la salvezza, sempre e comunque duelli di grande importanza. Appuntamento alle 15 al Polisportivo per match thrilling, da una parte i locali penultimi con 22 punti, dall'altra gli ospiti davanti 2 lunghezze, autentico spareggio salvezza in un 23° turno che prevede anche Urbino-Urbania. L'allenatore Mariotti spera nella grande impresa (il Chiesanuova non ha mai vinto contro i rossoblù in campionato) contro una squadra che in casa ha raccolto meno punti di tutti, ma che rispetto all'andata (1-1) ha ben altro entusiasmo e potrà contare su un certo Ardemagni, centravanti con trascorsi anche in serie B.