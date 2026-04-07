Chiede a tre giovani di fare silenzio | in cambio riceve una coltellata

Un episodio di aggressione si è verificato ieri a Melegnano, dove un uomo ha richiesto a tre giovani di fare silenzio. In risposta, uno di loro gli ha inferto una coltellata. L’uomo ha riferito di aver visto la lama molto vicina al volto e di aver reagito spostando il braccio per proteggersi, impedendo che la ferita fosse più grave. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Melegnano, 7 aprile 2026 “Ho visto la lama vicinissima al viso e ho avuto la prontezza di proteggermi con il braccio, altrimenti quel ragazzo mi avrebbe sfregiato. Sono ancora sotto choc”. Giuseppe Nolè, trentanovenne di Melegnano, racconta di essersi trovato faccia a faccia con una banda di ragazzi violenti la notte di Pasqua e di essere stato colpito da un fendente all’avambraccio “riuscendo a limitare le conseguenze solo grazie alla prontezza di riflessi”. Gli aggressori sono riusciti a dileguarsi e l’uomo è finito all’ospedale di Vizzolo Predabissi dove gli è stata medicata la ferita, che per fortuna si è rivelata superficiale (la prognosi è di due giorni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellata Uccise Marco Magagna con una coltellata al cuore: per Stella Boggio il pm chiede 14 anni di carcereBovisio Masciago (Monza Brianza), 21 gennaio 2026 – Quattordici anni di reclusione. Dal secco all’alluvione in tre giorni: ANBI striglia la politica e chiede un cambio di passo per arginare il cambiamento climaticoDopo il medicane Harry, ANBI rilancia: servono nuove infrastrutture e una vera cultura della prevenzione per affrontare eventi estremi. Argomenti più discussi: Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellata; Giovani, risse e rapine. La procura chiede condanne per più di 28 anni; Allerta guerra: tedeschi devono avere permesso per lasciare il Paese; Lottare per la libertà: sette ore per sette anni. Il #VangeloDiOggi (Mt 28, 8-15) ci chiede di scegliere tra due racconti: o quello delle donne, che hanno incontrato il Risorto (v. 9-11), o quello delle guardie, che sono state corrotte dai capi del sinedrio (v. 11-14). Da uno stesso fatto, il sepolcro vuoto, sgorgano x.com Intramoenia al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc) chiede chiarezza: «Verifiche subito in Ginecologia» La nota "Numerose segnalazioni giunte da diversi cittadini avrebbero sollevato dubbi sul corretto svolgimento delle attività intramoenia nel reparto di Ginecol - facebook.com facebook