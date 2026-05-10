Chiede soldi per la benzina ma il sindaco si insospettisce e chiama i carabinieri

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, un tentativo di truffa ai danni di automobilisti è stato fermato presso il distributore di carburante in via Noalese, a Vigonza. Un individuo ha chiesto soldi per la benzina, ma il sindaco, insospettito, ha chiamato i carabinieri. La situazione è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

Un tentativo di raggiro ai danni degli automobilisti è stato sventato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, al distributore Mega di via Noalese, a Vigonza. A insospettirsi è stato il sindaco Gianmaria Boscaro, che si trovava nell’area di servizio per fare rifornimento e ha deciso di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Si presenta alla banca per pagare un bonifico, ma il personale si insospettisce: sventata truffa da 18mila euroLa prontezza di direttrice e cassiera della filiale hanno consentito di evitare la truffa ai danni di un cliente della banca Una truffa da 18 mila...

Chiama i carabinieri dagli scogli e chiede aiuto: salvato 14enne con disagio psicologicoUn 14enne che si trovava sulla scogliera di Castellammare di Stabia ha chiesto aiuto ai carabinieri che lo hanno rassicurato al telefono e tratto in...

Argomenti più discussi: Dice di essere di Arcobaleno e chiede soldi, la Cooperativa smentisce e mette in guardia da truffe; Pensione, ora puoi dire di no all'INPS se ti chiede i soldi indietro perché il tuo reddito è aumentato: nuova sentenza; Sassari, picchia la madre e le chiede denaro: arrestato un giovane; Terrorizza i vicini, chiede soldi e li picchia: famiglie costrette a lasciare casa. La polizia blocca il 40enne ad Ancona.