Chiede soldi per la benzina ma il sindaco si insospettisce e chiama i carabinieri

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, un tentativo di truffa ai danni di automobilisti è stato fermato presso il distributore di carburante in via Noalese, a Vigonza. Un individuo ha chiesto soldi per la benzina, ma il sindaco, insospettito, ha chiamato i carabinieri. La situazione è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

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Un tentativo di raggiro ai danni degli automobilisti è stato sventato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, al distributore Mega di via Noalese, a Vigonza. A insospettirsi è stato il sindaco Gianmaria Boscaro, che si trovava nell’area di servizio per fare rifornimento e ha deciso di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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