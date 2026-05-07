Chiama i carabinieri dagli scogli e chiede aiuto | salvato 14enne con disagio psicologico

Un ragazzo di 14 anni si trovava sulla scogliera di Castellammare di Stabia e ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. I militari hanno risposto al telefono, lo hanno tranquillizzato e sono intervenuti sul posto per portarlo in sicurezza. L’intervento si è concluso con il salvataggio del giovane, che sembrava attraversare un momento di disagio psicologico. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’accaduto.

Un 14enne che si trovava sulla scogliera di Castellammare di Stabia ha chiesto aiuto ai carabinieri che lo hanno rassicurato al telefono e tratto in salvo. “Carabinieri Castellammare, prego”. “Buona sera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica”. Inizia così la telefonata tra un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieriI carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia.

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