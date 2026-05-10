Chiara Ferragni ha condiviso per la prima volta sui social una foto con il suo nuovo compagno, José Hernandez, in occasione del suo 39esimo compleanno. La pubblicazione rappresenta il primo scatto ufficiale di coppia tra i due, dopo diversi mesi di silenzio sulla loro relazione. La foto è apparsa sui profili dell'influencer, attirando l’attenzione dei follower e dei media.

Dopo mesi è Chiara Ferragni a rendere pubblica la prima foto con il suo nuovo compagno, José Hernandez, in occasione del suo 39esimo compleanno Da dicembre la storia traChiara Ferragni e José Hernandezprocede a gonfie vele, adesso l’influencer ha deciso di venir fuori e lei ha pubblicato il primo scatto con il suo compagno. Infatti questo weekend è stata in sua compagnia, e di tutti i suoi amici, sul lago di Como per festeggiare il suo compleanno. Tra i tanti scatti ricondivisi c’è quello con la sua nuova fiamma, l’imprenditore colombiano che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore. E’ stato lui, in realtà, a postare una tenera foto di loro insieme, dove Chiara è seduta in braccio a lui e sorridono, in maniera spontanea, sembra quasi uno scatto rubato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni ufficializza con José: la prima foto insieme

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