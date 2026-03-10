Chiara Ferragni è stata vista a Milano mentre si scambiava un bacio con il manager Jose Hernandez. La coppia è stata fotografata durante una passeggiata in città, mentre si stringeva in un gesto affettuoso. Jose Hernandez è il nuovo compagno della nota influencer e imprenditrice, e questa è la prima volta che vengono mostrati pubblicamente insieme. La primavera porta così un nuovo capitolo per Chiara Ferragni.

Chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni?. La primavera porta nuovi amori, anche nel mondo delle celebrity. E questa volta il cuore di Chiara Ferragni sembra aver trovato una nuova direzione. Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer più famosa d’Italia è stata paparazzata a Milano in compagnia di un uomo misterioso. A svelare l’identità del nuovo compagno è il settimanale Chi, che pubblica le prime foto della coppia: lui si chiama Jose Hernandez, è un manager colombiano e lavora nel settore internazionale degli pneumatici. Le immagini raccontano una scena quasi cinematografica: Chiara e Jose passeggiano insieme in un parco milanese con Paloma, il cane dell’influencer, quando incontrano casualmente anche Marina Di Guardo, la madre della Ferragni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Ferragni ritrova l’amore: bacio a Milano con il manager Jose Hernandez

