Nelle ultime settimane, si sono susseguite notizie riguardanti i membri della famiglia Ferragnez. Un matrimonio è stato annunciato tra due personaggi noti, mentre uno di loro ha deciso di tornare in televisione, rifiutando però un programma molto popolare. Tra post social, indiscrezioni e nuovi impegni, l’attenzione si concentra ancora sull’universo di questa famiglia, che continua a essere al centro delle discussioni pubbliche nonostante le recenti vicende personali.

Tra indizi social, indiscrezioni e nuovi progetti, i riflettori tornano puntati sull’universo dei Ferragnez, che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico anche dopo la fine della loro storia. Da una parte Fedez sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo sentimentale, dall’altra Chiara Ferragni lavora con cautela alla ricostruzione della propria immagine e carriera. Due percorsi diversi, ma ugualmente osservati, che alimentano ancora il dibattito mediatico. Per Fedez è tempo di tornare all’altare (e diventare papà per la terza volta!). A far parlare sono stati alcuni scatti condivisi durante le festività, in cui Giulia Honegger appare con forme che molti hanno interpretato come una gravidanza ormai evidente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fedez si sposa con Giulia, Chiara Ferragni torna in tv (ma rifiuta un programma amatissimo): i Ferragnez fanno ancora discutere

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: i Ferragnez si sono riuniti, con loro anche la fidanzata incinta del rapperDopo mesi segnati da distanza e cambiamenti personali, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a incontrarsi in un clima decisamente più disteso.

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Chiara Ferragni dice no a The Traitors 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi che lo scorso anno ha incoronato Giuseppe Giofrè - facebook.com facebook