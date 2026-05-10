Chiara Ferragni esce allo scoperto | ecco la prima foto con José che tutti aspettavano

Da cinemaserietv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di voci, paparazzate e silenzi, Chiara Ferragni ha pubblicato sui social la prima immagine con il nuovo compagno. La foto ha attirato l’attenzione di follower e media, che attendevano questo momento da tempo. La influencer ha scelto di condividere un momento di intimità, confermando la fine di un lungo periodo di attesa e curiosità. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per chi segue la sua vita privata.

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Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e silenzi strategici, Chiara Ferragni ha finalmente condiviso sui social la prima foto ufficiale insieme al nuovo compagno. Lui è José Hernandez, manager colombiano lontano dal mondo dello spettacolo e dei content creator che è entrato nella vita dell’imprenditrice digitale poco prima di Natale. La foto che segna l’ufficializzazione di questo nuovo capitolo della sua vita privata è arrivata in occasione del suo compleanno. Chiara ha compiuto 39 anni il 7 maggio, e nello scatto pubblicato da José e ripostato da lei nelle sue stories di Instagram, i due appaiono sorridenti e rilassati mentre condividono una fetta della torta di compleanno.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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