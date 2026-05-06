Dopo mesi di attesa e molte voci sulla sua vita privata, Chiara Ferragni è stata vista in compagnia di un nuovo fidanzato, descritto come giovane e molto ricco. La modella e influencer ha recentemente incontrato la famiglia del compagno, segnando un passo importante nel suo rapporto. La notizia ha suscitato interesse tra i media, che seguono da vicino gli sviluppi della sua vita personale.

Dopo mesi sotto i riflettori tra indiscrezioni e cambiamenti nella sua vita privata, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato serenità anche in amore. L’imprenditrice digitale, sempre al centro dell’attenzione mediatica, avrebbe deciso di fare un passo importante con il nuovo compagno, segno di un legame che si fa ogni giorno più solido e concreto. Adesso è ufficialmente amore: Chiara Ferragni presenta il nuovo fidanzato alla sua famiglia. La relazione con Jose Hernandez procede a gonfie vele e, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe già entrata in una fase decisamente seria. L’imprenditrice lo avrebbe infatti introdotto nella sua cerchia più intima: « Lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chiara Ferragni esce allo scoperto con il nuovo fidanzato giovane e ricchissimo: presentazioni in famiglia

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano

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