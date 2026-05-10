Chiara Ferragni e José Hernandez sono stati avvistati insieme al Lago di Como, segnando una possibile nuova relazione. Secondo quanto riportato, i due si sarebbero incontrati durante un viaggio in Sud America, dove avrebbero iniziato a frequentarsi. José Hernandez è un manager colombiano di cui si conosce poco, ma la loro presenza insieme al lago ha attirato l’attenzione dei media. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla loro storia.

? Punti chiave Chi è il manager colombiano che ha conquistato il cuore di Chiara?. Come si sono conosciuti i due durante il viaggio in Sud America?. Perché la scelta del Lago di Como segna un nuovo stile di vita?. In che modo la nuova relazione influenzerà la comunicazione di Chiara?.? In Breve José Hernandez lavora come Global Business Manager per Yokohama TWS dopo Pirelli.. Il manager ha studiato al Politecnico di Milano dopo un viaggio in Sud America.. La relazione segue la separazione da Fedez e il legame con Giovanni Tronchetti Provera.. Hernandez ha trascorso una vacanza con i figli Vittoria e Leone.. Chiara Ferragni ha ufficializzato la nuova relazione sentimentale con il manager colombiano José Hernandez durante i festeggiamenti per il suo 39esimo compleanno in una villa sul Lago di Como.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Ferragni e José Hernandez: il nuovo amore al Lago di Como

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