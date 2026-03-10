Chiara Ferragni è stata vista di recente con un manager di origini colombiane, secondo quanto riportano i paparazzi e il settimanale Chi. Le foto mostrano l’imprenditrice digitale camminare per le strade di Milano in compagnia di questa persona. La notizia del nuovo rapporto ha fatto il giro del gossip, senza ulteriori dettagli sui loro rapporti o motivazioni.

Chiara Ferragni avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di un manager di origini colombiane. È il settimanale Chi a lanciare il gossip documentato con fotografie inedite, scattate dai paparazzi, che ritraggono l’imprenditrice digitale per le strade di Milano con la sua nuova fiamma. Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica con la sorella Valentina e un gruppo di amici, scatenando anche le prime indiscrezioni sulla rottura da Giovanni Tronchetti Provera, prima che venissero confermate. In compagnia di amici, senza neanche i figli, si era regalata un viaggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Proprio durante la permanenza in Colombia, più precisamente a Cartagena, si legge tra le pagine del settimanale, Chiara Ferragni avrebbe conosciuto Jose Hernandez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo amore per Chiara Ferragni, ecco chi è Jose Hernandez (manager di origini colombiane)

Articoli correlati

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è il colombiano José HernandezMilano, 10 marzo 2026 – Voltata pagina a una storia d’amore mai davvero decollata (per ostacoli familiari di lui? Per incompatibilità caratteriali?...

Chi è Jose Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni: età, carriera e vita privataIl nome di Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un motivo diverso dal solito.

Contenuti e approfondimenti su Chiara Ferragni

Temi più discussi: Chiara Ferragni dimentica le delusioni d’amore e scherza di nuovo sulla pizza; Fedez convincente a Sanremo, Chiara Ferragni in prima fila alle sfilate: è tempo di rinascita per gli ex Ferragnez?; Giallo per la frase di Fedez durante la cover a Sanremo, le teorie sulla Ferragni. Ma lui precisa: Pensavo alla libertà; Chiara Ferragni è tornata. E adesso fa ancora più paura di prima.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è Jose Hernandez, manager colombianoA svelare il nome del l’uomo che sta facendo di nuovo battere il cuore all’influencer ex di Fedez e Tronchetti Provera è il settimanale ‘Chi’. Low profile, il giovane lavora a Milano e ha una ben avvi ... ilgiorno.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano (FOTO)Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere dopo la fine della relazione con Tronchetti Provera: nella sua vita c'è un nuovo amore. Dopo mesi complicati tra polemiche legate al Pandoro gate e la ... donnapop.it

Sarebbe Jose Hernandez la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Si sarebbero conosciuti in Colombia, di cui lui è originario, durante le vacanze natalizie: Chi è e che lavoro fa - facebook.com facebook

Prende una posizione su Pucci, fantasanremo, Chiara Ferragni, Garlasco, su tutto. Su una guerra che preoccupa il mondo, no. Meloni indegna! x.com