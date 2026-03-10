Chiara Ferragni si mostra nuovamente felice accanto a José Hernandez, un imprenditore colombiano. La influencer è stata vista recentemente in compagnia di Hernandez in diverse occasioni pubbliche, confermando così la nascita di un nuovo legame sentimentale. La notizia circola da alcune settimane e ha catturato l’attenzione dei media, dopo la rottura con il precedente partner, avvenuta qualche tempo fa.

Milano, 10 marzo 2026 – Voltata pagina a una storia d’amore mai davvero decollata (per ostacoli familiari di lui? Per incompatibilità caratteriali? Per ritorni di fiamma con la ex, sempre di lui? Non è dato sapere) con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore. A rivelarlo è la rivista “Chi”, che annuncia per domani, 11 marzo, la pubblicazione di un servizio che non lascerebbe spazio a dubbi. Lo scoop del settimanale Mondadori diretto da Massimo Borgnis, annunciato sui social, infatti, sarebbe accompagnato dalle prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è il colombiano José Hernandez

