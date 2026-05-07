Chiara Ferragni festeggia 39 anni | Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita

Oggi si celebra il 39° compleanno di una nota influencer e imprenditrice digitale. Con un messaggio sui social, ha condiviso il suo desiderio per l’anno appena iniziato, sperando di sentirsi sempre più a suo agio nel percorso personale e professionale. La donna ha ricevuto numerosi auguri da parte di follower e colleghi, mentre continua a essere protagonista del mondo dello spettacolo e del business online.

Milano, 7 maggio 2026 – “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”. Questo il messaggio lanciato dai social da Chiara Ferragni che oggi ha celebrato il suo 39° compleanno, condividendo con i follower una lunga serie di immagini tra palloncini e torte che raccontano di una ritrovata serenità dopo anni particolarmente difficili, prima con la fine del matrimonio matrimonio con Fedez e poi quindi le vicende giudiziarie. La carrellata di immagini mostrano la “regina delle influencer” sempre sorridente, soprattutto quando soffia sulle 39 candeline della torta di compleanno insieme al suo team. Non solo lavoro, però.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni festeggia 39 anni: “Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita” Notizie correlate Leggi anche: Chiara Ferragni compie 39 anni: "Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita" Leggi anche: La supermodella festeggia i 61 anni in un bikini a righe rosse e bianche: «Non mi sono mai sentita più sexy e più a mio agio nella mia pelle» Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Chiara Ferragni festeggia 39 anni: Voglio sentirmi sempre più a casa nella mia vita. Chiara Ferragni festeggia 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaLa regina delle influencer celebra il compleanno con una carrellata di immagini che la ritraggono sorridente e felice. Il 2026 sembra sempre più l’anno della rinascita dopo un periodo difficile ... ilgiorno.it Chiara Ferragni compie 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaChiara Ferragni compie 39 anni. Per l'occasione, l'influencer ha pubblicato un post in cui esprime un desiderio: Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita ... tgcom24.mediaset.it