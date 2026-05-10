Chianti Lovers Week scelta vincente

La Chianti Lovers Week è un evento pensato per promuovere il vino Chianti in modo semplice e diretto. È stato ideato per far conoscere il prodotto a un pubblico ampio, offrendo occasioni di degustazione e incontri tra appassionati e produttori. L’iniziativa si svolge in vari luoghi e si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura legate a questa regione vinicola.

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