Chianti Lovers Week scelta vincente
La Chianti Lovers Week è un evento pensato per promuovere il vino Chianti in modo semplice e diretto. È stato ideato per far conoscere il prodotto a un pubblico ampio, offrendo occasioni di degustazione e incontri tra appassionati e produttori. L’iniziativa si svolge in vari luoghi e si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura legate a questa regione vinicola.
"La Chianti Lovers Week è nata come un progetto per raccontare il nostro vino in modo diffuso e accessibile a tutti. L’obiettivo era e resta quello di far vivere il Chianti come esperienza, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e diversificato, cosa che è avvenuta anche quest’anno", così Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, descrive la settimana di iniziative appena concluse. "La scelta di dare continuità all’Anteprima di febbraio, uscendo però dalla dimensione di un unico evento indoor e aprendoci sempre di più alle sottozone e alle realtà locali, si è insomma dimostrata vincente e come Consorzio ne siamo particolarmente felici".🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Chianti Arezzo art experience, la tappa aretina della Chianti Lovers WeekArezzo, 6 maggio 2026 – Chianti Arezzo art experience, la tappa aretina della Chianti Lovers Week 2026, l’evento si svolgerà sabato 9 maggio nel...
Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience.