Arezzo arriva la Chianti Lovers Week | arte vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience

Arezzo si prepara a ospitare la Chianti Lovers Week, un evento dedicato a arte, vino e cultura che si svolgerà in tutta la zona della Chianti Arezzo. La manifestazione, che inizierà il 4 maggio 2026, si concentra sull’offerta artistica e enogastronomica della regione, coinvolgendo diverse location e attività nel territorio. La settimana mira a mettere in evidenza le tradizioni locali attraverso esposizioni, degustazioni e iniziative culturali.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Al via la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti: il 9 maggio una giornata speciale al Museo Fraternità dei Laici. Il presidente Busi: “Non eventi per addetti ai lavori, ma una festa aperta a tutti i Chianti Lovers” Arte, vino e cultura al centro di una giornata speciale per celebrare il buon vino Docg. Arriva ad Arezzo la Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata dal Consorzio Vino Chianti che alla sua seconda edizione porterà il vino tra le persone con un calendario diffuso di eventi nei luoghi del vivere quotidiano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience Notizie correlate Leggi anche: Arriva Chianti Arezzo Art experience Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itineranteArezzo, 28 aprile 2026 – Il vino diventa un’esperienza itinerante e aperta a tutti in occasione della Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Arriva Chianti Arezzo Art experience; Chianti Lovers Week: da Firenze ad Arezzo, il vino diventa un'esperienza itinerante; Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itinerante; In Toscana arriva la Chianti Lovers Week: appuntamento dal 3 al 9 maggio. Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience. Al via la seconda edizione della manifestazione organizzata dal ... lanazione.it Arriva sua maestà il Chianti. Degustazioni, cantine e assaggi. Inizia domenica la Lovers WeekL’evento in città porterà gli amanti del vino alle Serre Torrigiani e al Conventino. Iniziative anche in provincia e negli altri capoluoghi. Il presidente del Consorzio: Aperti ai territori. lanazione.it Arriva la Chianti Lovers Week: tre giorni tra cantine, degustazioni e incontri con le eccellenze dei Colli Senesi.. - facebook.com facebook