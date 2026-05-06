Chianti Arezzo art experience la tappa aretina della Chianti Lovers Week

Il 9 maggio, nel centro storico di Arezzo, si terrà la tappa locale della Chianti Lovers Week 2026, intitolata Chianti Arezzo art experience. L’evento si svolgerà all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici, un edificio storico della città. La manifestazione prevede esposizioni e iniziative legate al mondo del Chianti, con un’attenzione particolare all’arte e alla cultura locali. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alle tradizioni e ai prodotti della zona.

Arezzo, 6 maggio 2026 – 2026, l’evento si svolgerà sabato 9 maggio nel cuore storico di Arezzo, all’interno dello straordinario Palazzo della Fraternita dei Laici. Un viaggio immersivo tra arte, storia e cultura del vino. Dalle 15.00 alle 21.00: Degustazioni guidate di Chianti DOCG insieme ai produttori 21 cantine Percorso tra le sale del Museo Accesso alla suggestiva Torre dell’Orologio Un’esperienza sensoriale che intreccia tradizione e contemporaneità, pensata per chi ama scoprire, assaporare e lasciarsi sorprendere. Ingresso a pagamento (€ 10,00) Piazza Grande, Arezzo - Palazzo della Fraternita dei Laici Biglietto unico comprensivo di: Visita libera al Museo e visite guidate (su prenotazione) alla Sala Vasari (ore 16.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chianti Arezzo art experience, la tappa aretina della Chianti Lovers Week Notizie correlate Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience. Chianti Arezzo art experienceTappa aretina della Chianti Lovers Week 2026, iniziativa promossa dal Consorzio Vino Chianti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience; Chianti Arezzo art experience; Chianti Arezzo Art Experience, evento in Fraternita; Chianti Art Experience al Palazzo di Fraternita. Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceAl via la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti: il 9 maggio una giornata speciale al Museo Fraternità dei Laici ... msn.com Arriva Chianti Arezzo Art experienceL’evento si svolgerà il 6 e 9 maggio 2026 nel cuore del centro storico di Arezzo, all’interno del prestigioso Palazzo della Fraternita dei Laici ... msn.com Un terroir, il sangiovese e le sue sfumature: Chianti Art Experience ad Arezzo. Degustazioni e non solo x.com Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio in programma degustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti https://bit.ly/chiantol - facebook.com facebook