Chiamata dei Carabinieri | l’indagato reagisce con rabbia e getta rifiuti

Durante un tragitto in auto, le intercettazioni ambientali hanno registrato la reazione dell’indagato, che si è mostrato visibilmente arrabbiato. In un momento, ha preso dei rifiuti e li ha gettati in zone lontane dal percorso, suscitando l’attenzione degli investigatori. La chiamata ai carabinieri è avvenuta in seguito a questa scena, portando all’apertura di un’indagine sulla condotta dell’indagato.

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? Punti chiave Cosa hanno rivelato le intercettazioni ambientali durante il tragitto in auto?. Perché l'indagato si è fermato a gettare rifiuti in zone distanti?. Quali nuovi elementi hanno permesso di riaprire il caso di Garlasco?. Come si collegano le vecchie indagini alle nuove accuse di corruzione?.? In Breve Sempio getta rifiuti in via Grippina e presso l'ipermercato di Montebello dopo la chiamata.. Indagini precedenti su Chiara Poggi aperte nel 2008 e archiviate nel 2016.. Procura di Pavia riapre il caso per nuovi elementi su corruzione del 2016.. Reazione registrata in 23 minuti dopo la telefonata dei Carabinieri di Voghera.. Il 26 febbraio 2025, alle ore 15:33, i Carabinieri di Voghera hanno contattato Andrea Sempio per comunicargli la necessità di recarsi in caserma per ricevere un atto giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiamata dei Carabinieri: l’indagato reagisce con rabbia e getta rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reagisce con violenza all’arresto per scpaccio dei carabinieri: 21enne nei guaiFIRENZE – Nella serata del 18 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 21enne tunisino sorpreso a spacciare in via Visconti... Alla vista dei carabinieri getta via l'involucro con eroina: arrestato 46enneI militari hanno effettuato una perquisizione anche nell'appartamento dell'uomo trovando materiale per il confezionamento della droga e soldi in...