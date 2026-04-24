Nella serata del 18 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane tunisino di 21 anni sorpreso a spacciare in via Visconti Venosta a Firenze. Durante l’intervento, il ragazzo ha reagito con violenza all’arresto, oppponendo resistenza ai militari. L’arresto è stato effettuato sul posto e il giovane si trova ora in custodia.

FIRENZE – Nella serata del 18 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 21enne tunisino sorpreso a spacciare in via Visconti Venosta. I militari, durante un servizio di controllo, hanno osservato lo scambio sospetto tra l’uomo e un acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato alla prefettura. Il presunto spacciatore ha reagito con estrema violenza all’intervento, opponendo resistenza fisica anche all’interno dell’auto di servizio prima di essere ricondotto alla calma. La perquisizione ha portato al sequestro di denaro contante e di un bilancino di precisione. In sede di rito direttissimo il 20 aprile, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Reagisce con violenza all’arresto per scpaccio dei carabinieri: 21enne nei guai

Notizie correlate

Cocaina nascosta in auto e in casa: nei guai una coppia. Scatta l'arresto dei carabinieriLa coppia, fermata dai carabinieri tra Cesena e Bertinoro, aveva droga in auto e nel domicilio di Faenza.

Blitz dei carabinieri in un cantiere edile, in 4 finiscono nei guaiProsegue senza sosta l’attività dei carabinieri sul fronte della tutela ambientale nell’agro aversano.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lodi: decine di controllati dalla Questura, un 30enne reagisce con violenza; Rapina davanti a Palazzo Marino: tenta di strappargli la collana d'oro, ma la vittima reagisce; Lodi: 23enne reagisce alla rapina in strada e finisce all’ospedale; Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato: arrestato 57enne.

Prima non si ferma all’alt, poi reagisce con violenza ai poliziottiAlla vista dei poliziotti era fuggito alla guida della sua auto per le vie del centro e, una volta fermato, aveva reagito violentemente rifiutandosi, oltre tutto, di fornire le proprie generalità. Per ... ilrestodelcarlino.it

Lo multano per divieto di sosta e aggredisce con violenza 2 vigili: arrestato a LaterzaL'uomo dovrà ora rispondere di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. I due agenti feriti sono stati medicati e hanno riportato prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ECCO LA NOSTRA JAS Dopo un brutto primo set, Paolini reagisce e si prende il terzo turno a Madrid in rimonta contro Siegmund! Adesso sfiderà la vincente tra Baptiste e Quevedo ECCO LA NOSTRA JAS - facebook.com facebook

ECCO LA NOSTRA JAS Dopo un brutto primo set, Paolini reagisce e si prende il terzo turno a Madrid in rimonta contro Siegmund! Adesso sfiderà la vincente tra Baptiste e Quevedo x.com