chi sono i figli i figli di claudio amendola alessia giulia e rocco avuti da due donne diverse

Claudio Amendola ha tre figli: Alessia, Giulia e Rocco. Alessia e Giulia sono nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grandi, mentre Rocco è figlio dell’unione con l’attrice Francesca Neri. I tre bambini sono cresciuti in famiglie diverse, con due madri diverse.

C laudio Amendola è papà di tre splendidi figli: Alessia, Giulia e Rocco. Le prime due figlie sono nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grandi; l’ultimo di casa Amendola invece è nato dalle nozze con l’attrice Francesca Neri. Scopriamo insieme quanti anni hanno e che lavoro fanno i figli dell’attore. Nel 1983, Claudio Amendola appena ventenne, è convolato a nozze con la doppiatrice Marina Grande: la loro è stata una relazione che, seppure un po’ acerba, aveva trovato il giusto ritmo nella frenetica vita di due artisti che stavano spiccando il volo. Nonostante entrambi fossero davvero giovanissimi, hanno subito deciso di allargare la famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

