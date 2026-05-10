Patrizia Vacondio, nata nel 1973 a Sassuolo, è conosciuta principalmente come la moglie del cantante Nek e madre di Martina. Di professione, ha mantenuto un profilo riservato, lontano dai riflettori. Recentemente ha parlato di aver avuto tentazioni che l’hanno portata a tradire, senza specificare dettagli o circostanze. La sua vita privata e le sue dichiarazioni sono state al centro di alcune cronache di gossip.

P atrizia Vacondio è la moglie di Nek ed è nata nel 1973 a Sassuolo nella stessa città d’origine del cantante. È mamma di Martina, nata da una precedente relazione, e Beatrice Neviani, venuta al mondo dall’amore con Nek. Non si conosce la sua occupazione: è, ad ogni modo, una persona lontana dal mondo dello spettatolo. Su Instagram (il cui nome è patriziavacondio) è molto attiva: condivide scatti di sé, della sua vita e numerose fotografie con il marito. In tanti anni di relazione la coppia ha attraversato numerosi ostacoli. Nek intervistato da Vanity Fair in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore, ha infatti ammesso di aver tradito la moglie e madre di sua figlia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek e mamma di Martina: “Purtroppo tante tentazioni mi hanno portato a tradire”

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