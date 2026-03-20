L’ex moglie di Chuck Norris non è menzionata, mentre la sua attuale moglie è Gena O’Kelley, con cui si è sposato nel 1998. La coppia ha due figli gemelli. Inoltre, Norris ha una figlia nata da un precedente tradimento.

Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli. Precedentemente, Norris è stato sposato con Dianne Holechek dal 1958 al 1989, da cui ha avuto altri due figli. Chuck Norris ha sposato sua moglie, Dianne Holechek, in giovanissima età e ha avuto da lei due figli: Mike, 60 anni, ed Eric, 57. I due hanno poi divorziato nel 1988 ma l’attore non ha mai smesso di parlare bene della madre dei suoi figli, soprattutto perché ha raccontato che lei gli è stato vicino anche prima che diventasse Chuck Norris, dimostrando così di non essere interessata ai suoi soldi o alla fama, ma solamente all’uomo dietro l’attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)

Articoli correlati

Chi è Gena O’Kelley, la moglie di Chuck NorrisNel mondo delle celebrità, dove tutto sembra veloce e sostituibile, esistono storie che resistono al tempo e alle prove più dure.

Chi sono la moglie e i figli di Sal Da Vinci e cosa fanno nella vitaPaola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci: dalla loro unione sono arrivati i figli Francesco ed Annachiara, nati rispettivamente nel 1993 e nel 1998.

The Most Dangerous Fighter in Hollywood#viral#viralvideo #shortsfeed#youtubeshorts@latams

Tutto quello che riguarda Chuck Norris

Temi più discussi: Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; È morto Chuck Norris, star del cinema d’azione; Enrica Bonaccorti, l’ex marito Daniele Pettinari: Il passaggio da Rai a Mediaset è stato un momento critico per lei VIDEO.

Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli. Precedentemente, Norris è stato sposato con Dianne Holechek dal 1958 al 1989, da cui ha avuto ... msn.com

Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Grato per la buona salute»È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 ... msn.com

Eravamo tutti convinti che Chuck Norris non potesse morire. Ma certe figure non scompaiono: restano, semplicemente, oltre il tempo. Addio a un eroe buono, che ha tenuto compagnia a tanti ragazzi. #ChuckNorris #eroe #LucaZaia - facebook.com facebook

Addio a Chuck Norris: morta la leggenda di Walker Texas Ranger e del cinema d’azione x.com