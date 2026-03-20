Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris e chi sono i figli una figlia nata da un tradimento

Da metropolitanmagazine.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex moglie di Chuck Norris non è menzionata, mentre la sua attuale moglie è Gena O’Kelley, con cui si è sposato nel 1998. La coppia ha due figli gemelli. Inoltre, Norris ha una figlia nata da un precedente tradimento.

Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice  Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli. Precedentemente, Norris è stato sposato con Dianne Holechek dal 1958 al 1989, da cui ha avuto altri due figli.  Chuck Norris ha sposato sua moglie,  Dianne Holechek, in giovanissima età e ha avuto da lei due figli:  Mike, 60 anni, ed  Eric, 57. I due hanno poi divorziato nel  1988  ma l’attore non ha mai smesso di  parlare bene  della madre dei suoi figli, soprattutto perché ha raccontato che lei gli è stato vicino anche prima che diventasse Chuck Norris, dimostrando così di non essere interessata ai suoi soldi o alla fama, ma solamente  all’uomo  dietro l’attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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