Dopo due anni, il rapper italiano ha annunciato di essere felice e innamorato di Roberta Longo, sua nuova compagna. La relazione segue una precedente storia con Martina DiFonte, conclusa prima di questa nuova fase. L’artista ha condiviso la notizia attraverso i social, sottolineando il suo stato d’animo attuale. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della relazione o altri aspetti personali.

Dopo la rottura con Martina DiFonte, il cuore di Clementino è tornato a battere dopo due anni per una nuova ragazza che si chiama Roberta Longo. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post su Instagram, in cui ha condiviso alcuni scatti con la compagna durante un viaggio a Tokyo, in Giappone qualche mese fa. Chi è Roberta Longo. La nuova fidanzata di Clementino è Roberta Longo, una make-up artist specializzata in trucco permanente. Nata a Napoli e cresciuta a Milano, Roberta si è diplomata in arti figurative e ha maturato una lunga esperienza come make-up artist e visagista, lavorando su set musicali, spot e shooting di moda. Dal 2019 si è appassionata al trucco permanente, diventando dermopigmentista.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex e la compagna di Clementino: “Oggi sono felice e innamorato di Roberta”

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