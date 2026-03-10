Roberta Longo è una make up artist che dal 2024 è legata sentimentalmente a Clementino, con cui ha ufficializzato la relazione. La coppia ha reso pubblica la loro unione quest’anno, condividendo momenti della loro vita insieme. Roberta e Clementino sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche, rafforzando il loro legame.

La fidanzata di Clementino è Roberta Longo, make up artist alla quale è legato dal 2024, quando i due hanno ufficializzato la relazione. Chi è la fidanzata di Clementino. Stasera il cantante sarà ospite di Stasera A Letto Tardi, in onda su Raidue a partire dalle 21:30. La storia di Martina Difonte si è conclusa nel 2023, quando la voce di Cose Cose Cose ospite al programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno annunciava di essere single. “ Sono single. Non ho la fidanzata, come faccio a fare un figlio?”, dichiarava nel talk di Raiuno. Nella vita del coach di The Voice Of Italy è ritornato il sorriso con una donna lontana dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Roberta Longo, la fidanzata di Clementino: “Ora è tutto fantastico”

