Sabato 9 maggio, il programma televisivo Amici 2026 si prepara a trasmettere la semifinale, con tre concorrenti che si contendono l’ingresso in finale. Durante la puntata, si svolgerà un ballottaggio tra due candidati e verrà annunciato l'eliminato. Tra gli ospiti presenti, ci sarà anche Belen Rodriguez, che interverrà durante la trasmissione. Le anticipazioni indicano che i tre finalisti saranno proclamati nel corso della serata.

Semifinale di Amici 2026: chi esce sabato 9 maggio: le anticipazioni dai tre finalisti proclamati nella registrazione al ballottaggio finale per l’eliminato La semifinale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 maggio 2026, si preannuncia decisiva: tra sfide serrate, la proclamazione d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce da Amici sabato 9 maggio 2026 nella semifinale: ecco ballottaggio, eliminati e tre finalisti, tra gli ospiti Belen Rodriguez

Amici 25, Colpo di Scena - Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale

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