Sinisa Mihajlovic | 57 anni dopo l’amore di moglie e figlie

Il 20 febbraio 2026 avrebbe segnato il 57° compleanno di Sinisa Mihajlovic, una figura amata da molti. La sua famiglia, composta da moglie e figlie, continua a ricordarlo con affetto e tenerezza. La sua presenza nel mondo del calcio rimane viva attraverso ricordi e gesti quotidiani. Le sue battaglie personali e il sostegno dei cari rappresentano ancora oggi un esempio di forza e determinazione. La data ricorda il suo ruolo speciale nella vita di chi lo ha conosciuto.

Un Padre Scelto Fra Milioni: Il Ricordo di Sinisa Mihajlovic. Oggi, 20 febbraio 2026, avremmo festeggiato il 57° compleanno di Sinisa Mihajlovic, una figura che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano e non solo. Il ricordo del campione e dell’uomo, spento prematuramente, è vivo nel cuore dei suoi cari e di chi ha ammirato la sua straordinaria carriera e il suo coraggio nella lotta contro la malattia. Un Affetto Senza Tempo: I Messaggi della Famiglia. Le figlie di Sinisa, Viktorija e Virginia Mihajlovic, hanno espresso pubblicamente il loro affetto attraverso i social media, condividendo ricordi e sentimenti che testimoniano un legame indissolubile.🔗 Leggi su Ameve.eu

