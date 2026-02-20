Sinisa Mihajlovic | 57 anni dopo l’amore di moglie e figlie
Il 20 febbraio 2026 avrebbe segnato il 57° compleanno di Sinisa Mihajlovic, una figura amata da molti. La sua famiglia, composta da moglie e figlie, continua a ricordarlo con affetto e tenerezza. La sua presenza nel mondo del calcio rimane viva attraverso ricordi e gesti quotidiani. Le sue battaglie personali e il sostegno dei cari rappresentano ancora oggi un esempio di forza e determinazione. La data ricorda il suo ruolo speciale nella vita di chi lo ha conosciuto.
Un Padre Scelto Fra Milioni: Il Ricordo di Sinisa Mihajlovic. Oggi, 20 febbraio 2026, avremmo festeggiato il 57° compleanno di Sinisa Mihajlovic, una figura che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano e non solo. Il ricordo del campione e dell’uomo, spento prematuramente, è vivo nel cuore dei suoi cari e di chi ha ammirato la sua straordinaria carriera e il suo coraggio nella lotta contro la malattia. Un Affetto Senza Tempo: I Messaggi della Famiglia. Le figlie di Sinisa, Viktorija e Virginia Mihajlovic, hanno espresso pubblicamente il loro affetto attraverso i social media, condividendo ricordi e sentimenti che testimoniano un legame indissolubile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sinisa Mihajlovic oggi avrebbe compiuto 57 anni. Sei il padre che avrei scelto fra milioniI messaggi di auguri delle figlie Viktorija e Virginia. La moglie Arianna: Come quando torni a casa e sorridi perché sai di essere al sicuro: per me sei ... bologna.repubblica.it
Lazio, il club celebra Mihajlovic: il ricordo nel giorno del suo compleannoLa Lazio celebra Sinisa Mihajlovic. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 57 anni, il club biancoceleste ha ricordato il campione serbo, scomparso prematuramente nel dicembre 2022 al termine ... lalaziosiamonoi.it
Oggi non è solo una data. È una ferita che si riapre. 57 anni. Un compleanno che avremmo voluto festeggiare con la tua voce roca, con quel mezzo sorriso duro che diceva tutto senza spiegare niente. Sinisa Mihajlovic non è stato un personaggio. È stato un si - facebook.com facebook
Sinisa Mihajlovic raccontato dal figlio Dusan #SkySport #Mihajlovic x.com